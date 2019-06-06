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Усик лишился титула чемпиона WBO из-за перехода в тяжелый вес

Усик лишился титула чемпиона WBO из-за перехода в тяжелый вес
Eurosport

1 час назад

Новый чемпион – Кшиштоф Гловацки.

Украинец Александр Усик лишился титула чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBO).

«Из-за перехода Усика в тяжелый вес временный чемпион Кшиштоф Гловацки становится новым чемпионом WBO», – цитирует официальный сайт WBO президента организации Франциско Валькарселя.

  • 15 июня Гловацки проведет бой против Маириса Бриедиса.
  • Дебют Усика в тяжелом весе был отложен из-за травмы украинца. Он должен был выйти на ринг 25 мая и сразиться с Карлосом Такамом.

Дебют Усика в тяжелом весе отложен из-за травмы

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