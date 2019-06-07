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Еще одна дочка Сталлоне. Она тоже модель и ничем не уступает средней сестричке
София Сталлоне – старшая среди всех красавиц актера.
Сильвестр Сталлоне и его девочки снова с вами. Вчера мы рассказали о средней дочке актера – Систин. Сегодня речь пойдет о Софии – старшенькой.
Девушка тоже проявляет себя в модельном бизнесе. Вгляни, насколько хорошо у нее получается.
- Сильвестр Сталоне в 2011-м был введен в Международный зал боксерской славы.
- 72-летний актер – страстный поклонник «Эвертона».
У Сталлоне 3 сногсшибательные дочери. Средняя покоряет модельный бизнес, и это неудивительно
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