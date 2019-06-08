«Мы еще не ведем переговоры об организации боя с Альваресом, но после поединка со Стивом Роллсом приступим. Третий бой с Канело будет сложнее, но интереснее. Верю, что смогу выиграть», – Геннадий Головкин даже не скрывает, что предстоящий файтинг с Роллсом – всего лишь разминка перед главным в карьере реваншем с Альваресом. GGG еще ни разу не побеждал у Канело (ничья и поражение), поэтому для спарринга выбрал непобедимого, но посредственного канадца. Стив входит в топ-15 лучших бойцов среднего веса только за счет побед над двигающимися грушами. Поэтому бой с Головкиным станет для него первым испытанием и, вероятно, дебютным поражением.

Единственный шанс Роллса – поймать Геннадия на контратаке и лакипанче. В других случаях Стиви обречен на поражение. Если канадец уйдет в глухую защиту, то мощный ударник GGG в середине боя разобьет его руки. Если же Роллс пойдет с Головкиным в мясорубку, то техника и резкость казахстанца быстро отправят Стива на канвас.

Геннадий ГоловкинGetty Images

Дополнительно бой подогревает новый тренер Геннадия. После поражения от Альвареса Головкин уволил Абеля Санчеса, с которым работал с 2010 года, и нашел на его место бывшего тренера Владимира Кличко Джонатона Бэнкса. «Джонатон учит меня новым вещам, которые помогут мне вырасти и добиться поставленных целей. Мы много работаем, и я смотрю только вперед. Хочу показать миру что-то особенное, когда будет новое Big Drama Show 8 июня в «Мэдисон-сквер-гарден», – оценил Геннадий нового коуча и приготовил нас к экспериментам.

Ставка на победу Головкина в первых шести раундах за 1,72 очень сочно ложится под настрой, с которым подходит GGG. После прихода Бэнкса Генадий Геннадьевич точно отточит новые приемы и продвинет бой до середины, чтобы потом эффектно выключить Роллса. Для полного адреналина есть приятный лот на тотал больше 5,5 раундов за 2,2, ведь новые тактические и технические ходы могут обеспечить половиной раундов.

Вряд ли что-то помешает Головкину победить, но смена тренера и, возможно, стиля вносят в бой определенную интригу. Модернизированный GGG, готовящийся к Альваресу – против Роллса он выложит достаточно козырей и очередной нокаут.

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