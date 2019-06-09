Головкин за 4 раунда нокаутировал Роллса
Очередная яркая победа казахстанского панчера.
Экс-чемпион мира в среднем весе из Казахстана Геннадий Головкин победил канадца Стива Роллса.
Бой в новом промежуточном весе (до 74,4 килограмма) завершился в четвертом раунде, когда Головкин отправил соперника в нокаут, который стал уже 35-м у казахстанца.
Поединок состоялся в Нью-Йорке.
- Головкин выиграл 39-й поединок при одной ничьей и одном поражении.
- ·Это первый бой для GGG после поражения от Сауля Альвареса и первый бой после заключения контракта со стриминговой платформой DAZN.
Головкин и Роллс потренировались перед публикой прямо на улице Нью-Йорка
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