Неизвестно, представлял ли во время боя с Стивом Роллсом Головкин лицо Сауля Альвареса, но все последние полгода казахстанский панчер делал все ради одного единственного боя – второго реванша с мексиканцем.

Его вендетта с Альваресом не закончена. Геннадий до сих пор считает, что в обоих поединках с Канело у него украли победу, и так думает далеко не он один. Но после первого в карьере поражения и потери титулов стало окончательно ясно: нужно что-то менять. Главное оружие Головкина – сокрушительные удары – больше не давали решающего преимущества. С Джейкобсом GGG провозился все 12 раундов, с Альваресом, при очевидном желании поставить нового чемпиона, Геннадий так и не добился значимой разницы для сохранения титула.

Геннадий Головкин против Сауля АльваресаGetty Images

Подготовку к третьему бою Головкин начал как расчетливый бизнесмен. Уже зимой пошли слухи, что Геннадий пойдет по стопам Сауля и тоже заключит контракт со стриминговой платформой DAZN. Переговоры длились несколько месяцев – в итоге в марте был подписан контракт на 100 млн долларов и шесть боев. Серьезная ставка на реванш, но Головкин пошел еще дальше и решился на кардинальную смену команды, сначала уволив двух менеджеров. Более того, следующая встреча Головкина и братьев Германовых пройдет в суде – боксер подал иск по завышенным комиссиям и ложной финансовой отчетности.

А затем пришла очередь расстаться с тренером.

«После девяти лет отличного сотрудничества, установленных рекордов и карьеры, достойной Зала славы, позволившей подписать контракт с DAZN на 100 млн за шесть боев, Головкин предложил тренерскому штабу оскорбительную оплату труда. Мои честь и достоинство не позволяют допустить, чтобы меня так обманывали. Очень жаль, что человек оказался настолько жадным и неблагодарным, забыв о чести и этике», – сказал Абель Санчес. Человек, который действительно сделал из казахстанского боксера монструозного панчера, возможно, заслуживал более красивого расставания, но вряд ли дело только в деньгах.

Геннадий ГоловкинImago

К 37 годам Головкин объективно начал терять в резкости и скорости, но никакого плана Б тренерский штаб предложить ему не сумел. Через несколько дней Головкин представил нового коуча – Джонотана Бэнкса, который работал с Владимиром Кличко и Диллианом Уайтом, да и сам одно время был чемпионом IBO в первом тяжелом весе.

Бой с Роллсом – это не столько про бокс, сколько продолжение пиар-кампании по подготовке третьего боя. Но фоне канадца, в активе которого больших побед нет в принципе, Головкин практически в любом состоянии выглядел бы предпочтительнее. Т.е. идеальный соперник для первого поединка после смены тренера.

Нокаут в четвертом раунде не должен вводить в заблуждение – пока о работе Бэнкса и Головкиным можно сказать примерно ничего, учитывая уровень сопротивления. Но демонстрация того, что GGG готов к завершению трилогии, состоялась.

«Неверно, что Головкин и Канело проведут поединок в сентябре. Головкину надо вновь забраться наверх. Если он хочет драться с Альваресом, ему нужно завоевать титул чемпиона мира», – говорил в апреле промоутер Сауля Оскар де ла Хойя. По крайней мере, шажок в гору казахстанский панчер сделал.

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