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Гассиев подерется с Давейко 27 июля. Это его первый бой в супертяжелом весе

Гассиев подерется с Давейко 27 июля. Это его первый бой в супертяжелом весе
Eurosport

1 час назадОбновлено 45 мин. назад

«Все или ничего» – таков девиз поединка.

27 июля российский боксер Мурат Гассиев проведет первый бой в супертяжелом весе. Поединок пройдет в Арлингтоне (Техас, США).

25-летний Гассиев сойдется на ринге с американцем Джоуи Давейко. Об этом сообщил промоутер боксера Эдди Хирн.

  • Статистика Гассиева – 26 побед и одно поражение (от украинца Александра Усика, который также перешел в супертяжелый дивизион).
  • 29-летний Давейко из 30 боев выиграл 19 и уступил в семи, четыре его поединка закончились вничью.

Усик лишился титула чемпиона WBO из-за перехода в тяжелый вес

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