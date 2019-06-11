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Гассиев подерется с Давейко 27 июля. Это его первый бой в супертяжелом весе
«Все или ничего» – таков девиз поединка.
27 июля российский боксер Мурат Гассиев проведет первый бой в супертяжелом весе. Поединок пройдет в Арлингтоне (Техас, США).
25-летний Гассиев сойдется на ринге с американцем Джоуи Давейко. Об этом сообщил промоутер боксера Эдди Хирн.
- Статистика Гассиева – 26 побед и одно поражение (от украинца Александра Усика, который также перешел в супертяжелый дивизион).
- 29-летний Давейко из 30 боев выиграл 19 и уступил в семи, четыре его поединка закончились вничью.
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