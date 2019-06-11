Июнь 2019-го преподнес апсет года – поражение Энтони Джошуа в бою с Энди Руисом.

Но вторая половина первого месяца лета ожидается не менее жаркой. Ниже расписание главных поединков июня. Бой титульный, если в строчке указана боксерская ассоциация.

15 июня

Майрис Бриедис (Латвия) – Кшиштоф Гловацкий (Польша). WBC, WBO. До 90,7 кг.

Джош Уоррингтон (Великобритания) – Кид Гэлахэд (Великобритания). IBF. До 57,2 кг.

Артем Далакян (Украина) – Саравут Таворнхам (Тайланд). WBA. До 50,8 кг.

Юниер Дортикос (Колумбия) – Эндрю Табити (США). IBF. До 53,5 кг.

Тайсон Фьюри (Великобритания) – Том Шварц (Германия). До 90,7 кг.

Тайсон ФьюриEurosport

16 июня

Дмитрий Кудряшов (Россия) – Илунга Макабу (Конго). WBC. До 90,7 кг.

Алексей Егоров (Россия) – Майк Перес (Куба). До 90,7 кг.

Алексей Папин (Россия) – Александру Жур (Румыния). До 90,7 кг.

23 июня

Тони Харрисон (США) – Джермелл Чарло (США). WBC. До 69,8 кг.

28 июня

Ричард Коми (Гана) – Раймундо Белтран (Мексика). IBF. До 61,2 кг.

Димитрий Андраде (США) – Мацей Сулецкий (Польша). WBO. До 72,5 кг.

29 июня

Джермалл Чарло (США) против Брэндон Адамс (США). WBC. До 72,5 кг.

Маркус Браун (США) – Жан Паскаль (США). WBA. До 79, 3 кг.

30 июня

Скотт Фицджеральд (Великобритания) – Брайан Роуз (Великобритания). WBA. До 69,8 кг.

Смена тренера, контракт с DAZN и нокаут Роллса. Головкин делает все ради третьего боя с Альваресом

«Похудеть к лету? Он доказал, что это неактуально». Толстяк Руис стал мемом после победы над Джошуа

Качай приложение Eurosport для iOS или Android