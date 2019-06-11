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Фьюри против Шварца, Далакян и Кудряшов бьются за титулы. Самые ожидаемые бои июня
Будет жарко.
Июнь 2019-го преподнес апсет года – поражение Энтони Джошуа в бою с Энди Руисом.
Но вторая половина первого месяца лета ожидается не менее жаркой. Ниже расписание главных поединков июня. Бой титульный, если в строчке указана боксерская ассоциация.
15 июня
Майрис Бриедис (Латвия) – Кшиштоф Гловацкий (Польша). WBC, WBO. До 90,7 кг.
Джош Уоррингтон (Великобритания) – Кид Гэлахэд (Великобритания). IBF. До 57,2 кг.
Артем Далакян (Украина) – Саравут Таворнхам (Тайланд). WBA. До 50,8 кг.
Юниер Дортикос (Колумбия) – Эндрю Табити (США). IBF. До 53,5 кг.
Тайсон Фьюри (Великобритания) – Том Шварц (Германия). До 90,7 кг.
Тайсон ФьюриEurosport
16 июня
Дмитрий Кудряшов (Россия) – Илунга Макабу (Конго). WBC. До 90,7 кг.
Алексей Егоров (Россия) – Майк Перес (Куба). До 90,7 кг.
Алексей Папин (Россия) – Александру Жур (Румыния). До 90,7 кг.
23 июня
Тони Харрисон (США) – Джермелл Чарло (США). WBC. До 69,8 кг.
28 июня
Ричард Коми (Гана) – Раймундо Белтран (Мексика). IBF. До 61,2 кг.
Димитрий Андраде (США) – Мацей Сулецкий (Польша). WBO. До 72,5 кг.
29 июня
Джермалл Чарло (США) против Брэндон Адамс (США). WBC. До 72,5 кг.
Маркус Браун (США) – Жан Паскаль (США). WBA. До 79, 3 кг.
30 июня
Скотт Фицджеральд (Великобритания) – Брайан Роуз (Великобритания). WBA. До 69,8 кг.
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