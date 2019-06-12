Руису подарили чемпионский пояс с изображением сникерса
Этот пояс точно станет у него любимым. Интересно, он съедобен?
Американский боксер мексиканского происхождения Энди Руис, победивший в последнем поединке Энтони Джошуа, вернулся в Мексику.
В аэропорту 29-летнего Руиса встретили болельщики и подарили ему чемпионский пояс с изображением сникерса – в прошлых интервью Энди признавался, что съедает шоколадный батончик перед каждым боем.
- 1 июня Руис нокаутировал ранее непобедимого Джошуа в седьмом раунде и стал чемпионом мира по версиям WBO, WBA, IBF и IBO.
- За несколько недель до боя Джошуа сфотографировался с рэпером Дрейком – это плохая примета для спортсменов.
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