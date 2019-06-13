Экс-чемпион мира в тяжелом весе Тайсон Фьюри прошелся по Владимиру Кличко, который по слухам может вернуться в ринг.

«Не знаю, вернется ли Кличко в ринг. Ему, наверное, уже 43. Да, ему 43. Он большой неудачник. Реально: жалкий лузер. Он никогда не был хорош. Но он сто процентов подумывает о возвращении.

Я буду преследовать тебя до смерти. Буду сниться тебе в ночных кошмарах. Ты никогда не побьешь меня. Помни: я надрал тебе задницу, сука. Ты ненавидишь меня. Разве нет, Владимир? Ты ненавидишь меня. Я чувствую ненависть», – сказал Фьюри в эфире IFL TV.

Фьюри победил Владимира единогласным решением судей в 2015 году.

Последний бой Тайсона против Деонтея Уайлдера закончился вничью.

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