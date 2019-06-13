Украинский боксер Александр Усик объяснил, почему не хочет проводить поединок с Александром Поветкиным из России.

«Промоутеры обсуждали бой с Поветкиным. Но мне кажется, все сильно переводят в какую-то политику. Я не хочу боксировать с Александром. Будет грязь с обеих сторон – именно политическая, а не спортивная», – сказал Усик для YouTube-канала USYK17.

32-летний Усик был чемпионом мира в первом тяжелом весе, но лишился титула из-за перехода в другую категорию.

Украинец дебютирует в тяжелом весе в сентябре. Вероятно, соперником станет Карлос Такам.

Усик лишился титула чемпиона WBO из-за перехода в тяжелый вес

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