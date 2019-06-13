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Усик: «Не хочу боксировать с Поветкиным. Будет политическая грязь с обеих сторон»
Сложно не согласиться, когда политика стала обязательной составляющей спорта.
Украинский боксер Александр Усик объяснил, почему не хочет проводить поединок с Александром Поветкиным из России.
«Промоутеры обсуждали бой с Поветкиным. Но мне кажется, все сильно переводят в какую-то политику. Я не хочу боксировать с Александром. Будет грязь с обеих сторон – именно политическая, а не спортивная», – сказал Усик для YouTube-канала USYK17.
- 32-летний Усик был чемпионом мира в первом тяжелом весе, но лишился титула из-за перехода в другую категорию.
- Украинец дебютирует в тяжелом весе в сентябре. Вероятно, соперником станет Карлос Такам.
Усик лишился титула чемпиона WBO из-за перехода в тяжелый вес
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