Фьюри уничтожил Шварца уже во втором раунде. Есть видео избиения
Британец просто не оставил шансов.
Британский экс-чемпион мира в тяжелом весе Тайсон Фьюри нокаутировал немца Тома Шварца, бой проходил в Лас-Вегасе.
Судья остановил бой уже во втором раунде, Фьюри сначала отправил соперника в нокдаун, а через пару десятков секунд довершил начатое.
- На счету Фьюри теперь 28 побед и одна ничья. Нокаут Шварца стал для Тайсона 20-м.
- Шварц потерпел первое поражение в 25-м бою на профессиональном ринге.
- Реванш Фьюри и Деонтея Уайлдера пройдет в 2020 году.
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