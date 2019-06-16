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Фьюри уничтожил Шварца уже во втором раунде. Есть видео избиения

Фьюри уничтожил Шварца уже во втором раунде. Есть видео избиения
Eurosport

8 мин. назадОбновлено 7 мин. назад

Британец просто не оставил шансов.

Британский экс-чемпион мира в тяжелом весе Тайсон Фьюри нокаутировал немца Тома Шварца, бой проходил в Лас-Вегасе.

Судья остановил бой уже во втором раунде, Фьюри сначала отправил соперника в нокдаун, а через пару десятков секунд довершил начатое.

  • На счету Фьюри теперь 28 побед и одна ничья. Нокаут Шварца стал для Тайсона 20-м.
  • Шварц потерпел первое поражение в 25-м бою на профессиональном ринге.
  • Реванш Фьюри и Деонтея Уайлдера пройдет в 2020 году.

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