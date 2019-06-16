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Далакян нокаутировал Таворнхама и защитил титул WBA

Далакян нокаутировал Таворнхама и защитил титул WBA
Eurosport

34 мин. назад

Украинец на профессиональном ринге пока не проигрывает.

Украинский боксер Артем Далакян защитил титул чемпиона мира в наилегчайшем весе по версии WBA, победив Саравута Таворнхама.

Бой закончился в десятом раунде техническим нокаутом тайского спортсмена.

  • Теперь на счету Далакяна 18 побед из 18 возможных, для Таворнхама это поражение стало первым в 21-м бою в профессионалах.
  • Это третья успешная защита титула для Артема, пояс он получил в феврале 2018 года.

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