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Далакян нокаутировал Таворнхама и защитил титул WBA
Украинец на профессиональном ринге пока не проигрывает.
Украинский боксер Артем Далакян защитил титул чемпиона мира в наилегчайшем весе по версии WBA, победив Саравута Таворнхама.
Бой закончился в десятом раунде техническим нокаутом тайского спортсмена.
- Теперь на счету Далакяна 18 побед из 18 возможных, для Таворнхама это поражение стало первым в 21-м бою в профессионалах.
- Это третья успешная защита титула для Артема, пояс он получил в феврале 2018 года.
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