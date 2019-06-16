Twitter

Бриедис уложил Гловацкого в третьем раунде, взял пояс WBO и вышел в финал мировой суперсерии

Бриедис уложил Гловацкого в третьем раунде, взял пояс WBO и вышел в финал мировой суперсерии
Eurosport

4 мин. назад

Настоящее мочилово.

Латвийский боксер Майрис Бриедис победил поляка Кшиштофа Гловацкого в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии в первом тяжелом весе и стал чемпионом мира по версии WBO.

Гловацкий дважды пережил нокаут во втором раунде.

Но в третьем Бриедис все же добил поляка.

  • В финале Суперсерии Бриедис встретится с кубинцем Юниером Дортикосом.
  • WBC за несколько часов до начала боя отозвала санкцию на проведение титульного боя по своей версии.

Фьюри против Шварца, Далакян и Кудряшов бьются за титулы. Самые ожидаемые бои июня

Eurosport на Android

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте