Бриедис уложил Гловацкого в третьем раунде, взял пояс WBO и вышел в финал мировой суперсерии
Настоящее мочилово.
Латвийский боксер Майрис Бриедис победил поляка Кшиштофа Гловацкого в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии в первом тяжелом весе и стал чемпионом мира по версии WBO.
Гловацкий дважды пережил нокаут во втором раунде.
Но в третьем Бриедис все же добил поляка.
- В финале Суперсерии Бриедис встретится с кубинцем Юниером Дортикосом.
- WBC за несколько часов до начала боя отозвала санкцию на проведение титульного боя по своей версии.
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