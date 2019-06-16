Латвийский боксер Майрис Бриедис победил поляка Кшиштофа Гловацкого в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии в первом тяжелом весе и стал чемпионом мира по версии WBO.

Гловацкий дважды пережил нокаут во втором раунде.

Но в третьем Бриедис все же добил поляка.

В финале Суперсерии Бриедис встретится с кубинцем Юниером Дортикосом.

WBC за несколько часов до начала боя отозвала санкцию на проведение титульного боя по своей версии.

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