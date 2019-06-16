Украинский боксер и экс-чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик отказался от пояса IBF.

«Усик обратился к IBF с просьбой немедленно отказаться от титула. Он благодарит IBF за поддержку и в будущем поборется за пояс в тяжелом весе», – написал менеджер Эгис Климас в инстаграме.

Дебют Усика в тяжелом весе был отложен из-за травмы. Он должен был выйти на ринг 25 мая и сразиться с Карлосом Такамом.

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