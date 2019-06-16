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Усик отказался от пояса IBF в первом тяжелом весе
Боксер готовится к переходу в более престижный вес.
Украинский боксер и экс-чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик отказался от пояса IBF.
«Усик обратился к IBF с просьбой немедленно отказаться от титула. Он благодарит IBF за поддержку и в будущем поборется за пояс в тяжелом весе», – написал менеджер Эгис Климас в инстаграме.
- Дебют Усика в тяжелом весе был отложен из-за травмы. Он должен был выйти на ринг 25 мая и сразиться с Карлосом Такамом.
- За пояс IBF теперь сразятся Юньер Дортикос и Эндрю Табити.
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