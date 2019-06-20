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WBA объявила следующего соперника Лебедева
Он пока непобедим.
Определился следующий соперник русского боксера Дениса Лебедева, выступающего в весовой категории до 90,71 кг.
Пресс-служба WBA сообщила, что 39-летний Лебедев встретится с французом армянского происхождения Арсеном Гуламиряном, который владеет поясом регулярного чемпиона организации.
Дата и место проведения боя будут объявлены позже, как и подробности заключенного с боксерами контракта.
- Статистика Лебедева – 32 победы и два поражения (от Марко Хука и Мурата Гассиева).
- Гуламирян все 24 поединка.
Лебедев, возможно, завершит карьеру летом после боя за титул WBA
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