Бывший чемпион мира по боксу по версии WBA в тяжелой весовой категории Николай Валуев рассказал, что у него болезнь головного мозга.

«Я долго не знал о том, что болен акромегалией, что у меня опухоль гипофиза. У меня хороший врач-эндокринолог, который по вторичным признакам сказал: «Это есть». Все, что у вас творится с головным мозгом, – очень хрупкое и до сих пор не полностью изученное. Знаю примеры, что люди погибали с этим [заболеванием].

Я моментально понял, что надо оперироваться, сразу. Заболевание условно смертельное, его надо как можно быстрее локализовать. Оттягивание проблемы будет сулить только ухудшение. Не могу сказать, что я героем ложился на операционный стол. Помню, что шутил что-то.

Николай ВалуевGetty Images

Я видел и встречаю регулярно людей, которые в силу различных ситуаций – врожденных или приобретенных, аварий – становятся такими инвалидами, что это влияет на душу. Они испытывают намного большие испытания, чем те, которые выпали мне. Так что мне грех жаловаться.

Врачи предупреждали о рисках. Мне приходилось это [операции] делать два раза – в Германии не доделали до конца. В итоге и дома профессор не смог полностью вычистить всю опухоль, потому что там проходят важнейшие сосуды головного мозга. Там уже рулетка. И он принял правильное, считаю, решение и все-таки не стал рисковать.

Нельзя сказать, что болезнь побеждена. Мне приходится каждый месяц проходить терапию», – заявил Валуев в программе «Он и она» на канале «ТВ Центр».

Валуев завершил карьеру боксера в 2010 году, в том числе, из-за опухоли в головном мозге.

Акромегалия – заболевание, обусловленное избыточной выработкой гормона роста в течение длительного времени. Опухоль в гипофизе (нижнем мозговом придатке), вероятно, вызвана именно этой болезнью 45-летнего Николая.

Валуев: «Закончил из-за опухоли в мозге. Все могло завершиться летальным исходом»

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