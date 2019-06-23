Украинский боксер Александр Усик назначен обязательным претендентом на бой с победителем реванша Энди Руиса и Энтони Джошуа.

Об этом сообщает Boxingscene, цитируя постановление WBO. 2 июня Руис победил Джошуа и завладел четырьмя титулами: WBO, WBA, IBF и IBO. Точная дата реванша пока не установлена, но известно, что он пройдет в 2019 году.

32-летний Усик перешел в супертяжелый вес, его дебют состоится осенью в поединке против Карлоса Такама.

После смены весовой категории Александр лишился титула чемпиона мира по версии WBO.

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