22 июня русские медиа зафорсили новость о страшном диагнозе бывшего чемпиона мира по боксу Николая Валуева, который сейчас заседает в Госдуме. Все ссылались на программу «Он и она» по каналу «ТВ Центр» и писали о раке мозга, но в речи Валуева для эфира слово «рак» не прозвучало ни разу. Он озвучил диагноз, назвал болезнь условно смертельной и рассказал о перенесенных операциях. О раке – ни слова.

«Никакого рака мозга нет»

45-летний экс-боксер опроверг публикации о раке в комментарии для филиала «Комсомольской правды» из Санкт-Петербурга. «Никакого рака мозга нет. Нет у меня его, я такого не говорил. Это акромегалия, а не рак. Раковые больные разве так гуляют, как я? Кто-то ляпнул, а теперь все переписывают», – заявил Валуев, разговаривавший с корреспондентом «Комсомолки» на фоне шумной вечеринки.

Диагноз тянется с 2013 года – Николай побоксировал с Дэвидом Хэем, проиграл ему в 12-раундовом бою и лег на медицинское обследование.

«А там посыпались новости. Пришлось делать операцию на тему, о которой даже не подозревал. Она и предопределила уход из бокса. Если с плечом, кистью, коленями я как-то совладал бы, то здесь исправляли генетическую аномалию. Аномалия в голове. Доброкачественная опухоль. С горошину. Или с желудь. Операция длилась пять часов.

Николай Валуев – Дэвид ХэйGetty Images

Выяснилось, у меня довольно редкая штука, рано или поздно приводит к смерти. Преждевременной, естественно. Вы понимаете, какие «за» и «против» я взвешивал? Теоретически можно было заниматься боксом. Но я подумал: у меня семья. Если операцию отодвинуть, станет хуже. Превратиться в растение на руках родных – оно мне надо?!» – рассказывал Валуев в 2013 году в интервью «Спорт-Экспрессу».

Что такое акромегалия?

В акромегалии – настоящей болезни Валуева – тоже нет ничего приятного. Заболевание связано с нарушением функции передней доли гипофиза. Оно классифицируется как патология и приводит к гигантизму, а рост бывшего боксера – 213 сантиметров. В его случае патологию можно назвать генетической.

Опухоль мозга, которую нашли у Валуева – следствие акромегалии. Но опухоль была признана доброкачественной, а боксер не сдается – каждый месяц он проходит необходимую терапию.

Николай Валуев: «Закончил из-за опухоли в мозге. Все могло завершиться летальным исходом»

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