Бывшего украинского боксера Владимира Кличко спасли с загоревшейся яхты, которая двигалась с острова Ибица на Мальорку, сообщает Bild.

Кличко вместе с родными и друзьями находился на борту судна, когда на нем начался пожар. Все пассажиры были спасены испанской береговой охраной.

По предварительной информации, причиной пожара стало возгорание в машинном отделении яхты.

Кличко – бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе.

В последний раз украинец выходил на ринг в апреле 2017 года – тогда Владимир уступил британцу Энтони Джошуа и объявил о завершении карьеры.

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