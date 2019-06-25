Яхта с Кличко на борту загорелась у берегов Мальорки. Экс-боксера спасла береговая охрана
Боксеру, его семье и друзьям повезло.
Бывшего украинского боксера Владимира Кличко спасли с загоревшейся яхты, которая двигалась с острова Ибица на Мальорку, сообщает Bild.
Кличко вместе с родными и друзьями находился на борту судна, когда на нем начался пожар. Все пассажиры были спасены испанской береговой охраной.
По предварительной информации, причиной пожара стало возгорание в машинном отделении яхты.
- Кличко – бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе.
- В последний раз украинец выходил на ринг в апреле 2017 года – тогда Владимир уступил британцу Энтони Джошуа и объявил о завершении карьеры.
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