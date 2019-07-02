Британский боксер выложил видео однополой свадьбы своей сестры и лишился фолловеров

Бывший британский боксер Энтони Огого потерял больше сотни фолловеров после того, как запостил видео со свадьбы своей сестры.

«Прошла уже неделя с момента, который стал одним из самых классных в моей жизни: моя гордость, моя сестра сочеталась браком со своей прекрасной невестой», – написал Огого в твиттере, прикрепив к посту радужный флаг.

«Я потерял больше сотни фолловеров после того, как выложил видео со свадьбы своей сестры. Кажется, среди моих подписчиков был небольшой процент гомофобов. Всем этим неженкам я хочу сказать: я в любом случае не хотел, чтобы вы были на меня подписаны», – добавил Энтони.

В 2012 году Огого стал бронзовым призером Олимпиады в весовой категории до 75 кг.

В юности Энтони занимался футболом и входил в состав юношеской команды «Норвич Сити», но затем ушел в бокс.

Гаскойн вызвал Снуп Догга на благотворительный поединок по правилам бокса

Качай приложение Eurosport для iOS или Android