Американский боксер Флойд Мэйуэзер про прозвищу Деньги выложил фото, которое очень заряжено на богатства.

«Я на протяжении 23 лет слышу, что все, что я делаю, это хвалюсь машинами, драгоценностями, домами, женщинами, одеждой и деньгами. Вот, что я скажу в ответ: я рад, что вы потратили два десятилетия на ненависть ко мне вместо того, чтобы строить собственное наследие», – написал Мэйуэзер в своем инстаграме.

На профессиональном ринге Мэйуэзер провел 50 боев и не потерпел ни одного поражения.

За выставочный бой с Насукавой Флойд заработал 8,8 млн евро.

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