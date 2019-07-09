Непобежденный британский тяжеловес Тайсон Фьюри поиздевался над чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энди Руисом.

«Он будет отхватывать во всех возможных позах, этот маленький толстый ******* [любитель мастурбировать]. Энди, если ты хочешь получить пощечину, то ты ее получишь. Меня не волнуют такие жирдяи, как ты.

Я ударю его по корпусу и заставлю блевать зефиром на протяжении месяца. Меня не беспокоит вообще никто из них. Руис, Джошуа, Уайт – все они бомжи», – приводит слова Фьюри The Sun.

Ранее Фьюри подтвердил, что согласовал реванш с чемпионом WBC Деонтеем Уайлдером. Бой пройдет в феврале 2020 года.

Руис завоевал чемпионские пояса WBA, WBO, IBF и IBO в поединке с Энтони Джошуа. В ноябре или декабре этого года мужчины проведут реванш.

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