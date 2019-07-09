Eurosport
Мэйуэзер сыграл в баскетбол, попался на финт соперника и вытер собою паркет
Первый случай в карьере Флойда, когда он отправился в нокдаун.
Американский боксер Флойд Мэйуэзер принял участие в благотворительном баскетбольном матче, который проходил в Лос-Анджелесе.
В одном из эпизодов Флойд попытался остановить стритболиста Ларри Уильямса, но последний выполнил финт и вынудил боксера упасть на паркет. Падение Мэйуэзера вызвало у публики бурю эмоций, а сам Флойд встретил свой фейл широкой улыбкой.
- За карьеру Мэйуэзер ни разу не проиграл, его статистика – +50, -0.
- 31 декабря 2018 года Флойд в выставочном поединке победил японского кикбоксера Тенсина Насукаву и заработал 8,8 млн евро.
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