Американский боксер Флойд Мэйуэзер принял участие в благотворительном баскетбольном матче, который проходил в Лос-Анджелесе.

В одном из эпизодов Флойд попытался остановить стритболиста Ларри Уильямса, но последний выполнил финт и вынудил боксера упасть на паркет. Падение Мэйуэзера вызвало у публики бурю эмоций, а сам Флойд встретил свой фейл широкой улыбкой.

За карьеру Мэйуэзер ни разу не проиграл, его статистика – +50, -0.

31 декабря 2018 года Флойд в выставочном поединке победил японского кикбоксера Тенсина Насукаву и заработал 8,8 млн евро.

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