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Лебедев объявил о завершении карьеры
Он устал и уходит.
Российский боксер Денис Лебедев завершил профессиональную карьеру.
«Пришло время расставаться с большим спортом. Как настоящий мужчина, муж и отец, я обязан сконцентрироваться на своей большой семье и постараться как можно больше уделить внимания самым родным людям. Но жизнь не стоит на месте, и вместе с вами мы будем делать большие и малые добрые дела для своей страны, для нашей молодежи. Ведь это тоже моя семья. И у нас все получится!» – отметил 39-летний Лебедев.
- Лебедев владел чемпионскими поясами по версиям WBA и IBF.
- Его статистика – 32 победы и 2 поражения.
- Ранее планировалось, что Лебедев встретится с французом армянского происхождения Арсеном Гуламиряном.
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