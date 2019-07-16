Олимпийский чемпион и экс-чемпион мира в четырех весовых категориях Пернелл Уитакер погиб в США в возрасте 55 лет.

Мужчина был сбит машиной вечером 14 июля в курортном городе Вирджиния-Бич. Врачи оперативно приехали на место инцидента и застали Уитакера еще живого, но спасти его не смогли. Водитель, сбивший Пернелла, не пытался скрыться с места происшествия, а дождался полицейских и дал объяснения произошедшему. Трагедия случилась в тихом районе города, что уменьшает шансы версии об опьянении Уитакера, сообщает TMZ.

Флойд Мэйуэзер за день до смерти Уитакера встречался с ним на совместной автограф-сессии. «Покойся с миром, чемпион, один из лучших бойцов, которые когда-либо приходили в единоборства», – написал он в инстаграме.

«Мы действительно потеряли одного из величайших бойцов всех времен. Помню, как смотрел на него в детстве. Мы вместе дрались в любителях. Он был великим, как в любительском боксе, так и в профессиональном. Простой, настоящий и домашний человек. Он не был заносчивым в отличие от большинства боксеров, что всегда меня удивляло.

Он всегда был таким спокойным и представительным. Он был просто великим бойцом. Никогда не видел никого лучше. Он всегда был великолепен. Мне очень грустно слышать, что его больше нет с нами. Покойся с миром, Пернелл Душистый горошек Уитакер», – это уже слова Майка Тайсона.

Почтил память Уитакера и легендарный ринг-анонсер Майкл Баффер: «Это фото было сделано около 25 лет назад, и его печатная версия пропала, но мои воспоминания о Пернелле Уитакере свежи, как никогда. Сегодня мое сердце разбито из-за новостей об его неожиданной смерти. Он был лучшим в своей эпохе! Я уничтожен. Пусть земля тебе будет пухом, дорогой друг. Люблю тебя.

Пернелл по прозвищу Душистый горошек был виртуозом на ринге. Не раз у него крали заслуженную победу. Однако сейчас его самого украли у всех нас – тех, кто его любил. Покойся с миром, чемпион».

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Уитакер был чемпионом в легкой (до 60 кг), первой полусредней (до 63), полусредней (до 67) и первой средней (до 70) весовых категориях.

Пернелл в 1984 году стал олимпийским чемпионом.

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