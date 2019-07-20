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ТАСС: русский боксер Дадашев госпитализирован после боя, ему проводят трепанацию
Надеемся, что все закончится хорошо.
Российскому боксеру Максиму Дадашеву потребовалась операция после боя с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом.
После 11-го раунда команда Дадашева остановила бой по состоянию здоровья. По пути в раздевалку боксеру стало плохо: его вырвало, затем он потерял сознание. Он был госпитализирован с подозрением на отек мозга, которое подтвердилось.
«Врачи в настоящий момент оперируют Дадашева. Проводят трепанацию черепа», – приводит ТАСС слова близкого к боксеру источника.
- Статистика 28-летнего Максима – 13 побед и одно поражение
- В любительской карьере он становился медалистом чемпионата России.
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