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ТАСС: русский боксер Дадашев госпитализирован после боя, ему проводят трепанацию

ТАСС: русский боксер Дадашев госпитализирован после боя, ему проводят трепанацию
Eurosport

1 час назад

Надеемся, что все закончится хорошо.

Российскому боксеру Максиму Дадашеву потребовалась операция после боя с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом.

После 11-го раунда команда Дадашева остановила бой по состоянию здоровья. По пути в раздевалку боксеру стало плохо: его вырвало, затем он потерял сознание. Он был госпитализирован с подозрением на отек мозга, которое подтвердилось.

«Врачи в настоящий момент оперируют Дадашева. Проводят трепанацию черепа», – приводит ТАСС слова близкого к боксеру источника.

  • Статистика 28-летнего Максима – 13 побед и одно поражение
  • В любительской карьере он становился медалистом чемпионата России.

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