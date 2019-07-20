Российскому боксеру Максиму Дадашеву потребовалась операция после боя с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом.

После 11-го раунда команда Дадашева остановила бой по состоянию здоровья. По пути в раздевалку боксеру стало плохо: его вырвало, затем он потерял сознание. Он был госпитализирован с подозрением на отек мозга, которое подтвердилось.

«Врачи в настоящий момент оперируют Дадашева. Проводят трепанацию черепа», – приводит ТАСС слова близкого к боксеру источника.

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В любительской карьере он становился медалистом чемпионата России.

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