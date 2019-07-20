В ночь на 20 июля в штате Мэриленд (США) прошел турнир по боксу, главным событием которого стал бой между Теофимо Лопесом и Масаоши Накатани.

В андеркарде поединка Лопес – Накатани состоялся бой между супертяжеловесами Кассиусом Чейни и Жоэлем Коуди, не продлившийся даже одного раунда. Чейни уверенно урабатывал соперника, а тот пропускал большое количество ударов. В итоге обессилевший Коуди вывалился за пределы ринга.

Затем Жоэль ненадолго вернулся на ринг, но через несколько секунд судья остановил бой.

На данный момент Чейни имеет безупречную статистику: 16 побед в 16 поединках на профессиональном ринге.

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