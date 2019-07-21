21 июля в Лас-Вегасе Мэнни Пакьяо победил Кита Турмана в бою за титул суперчемпиона по версии WBA в полусреднем весе.

После 12 раундов боя судьи раздельным решением отдали титул филиппинцу – 114:113, 112:115, 115:112. 30-летний американец Турман впервые в карьере проиграл бой (29-1, 22 КО). Для 40-летнего Пакьяо победа стала 62-й (62-7-2, 39 KO).

Пакьяо получил за бой 10 миллионов долларов, а Турман – 2,5 миллиона. При этом обоим бойцам заплатят дополнительные деньги от проданных подписок pay-per-view.

В рамках боксерского вечера русский боец Сергей Липинец победил Джаяра Инсона с Филиппин техническим нокаутом во втором раунде.

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