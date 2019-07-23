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Чудинов победил Мадерну на Красной площади и защитил титул континентального чемпиона WBA

Чудинов победил Мадерну на Красной площади и защитил титул континентального чемпиона WBA
ТАСС

27 мин. назад

21-я победа.

Бывший чемпион мира Федор Чудинов защитил титул континентального чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 76,2 кг. В 12-раундовом поединке он победил аргентинца Эсекьеля Освальдо Мадерну техническим нокаутом в 10-м раунде.

Поединок прошел в рамках празднования Международного дня бокса на Красной площади в Москве, сообщает ТАСС.

Всего в послужном списке 31-летнего Чудинова 21 победа (15 нокаутом) и два поражения. Он владел титулом чемпиона мира по версии WBA в весовой категории до 76,2 кг в 2015-2016 гг., один раз его защитил.

  • Чудинов занимает третье место в рейтинге WBA, 6-е – в рейтингах Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирного боксерского совета (WBC).
  • 32-летний Мадерна потерпел шестое поражение, на его счету 26 побед (16 нокаутом).

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