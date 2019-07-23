Украинский боксер Александр Гвоздик в интервью Tribuna.com ярко прокомментировал кризис в отношениях его страны с Россией.

О России

Почему мы с русскими стали врагами? Потому что нашему президенту нужна была дымовая завеса, чтобы спокойно грабить нашу страну. Это точно не то, что на нас русские напали, чтобы забрать территории. Я вас умоляю. Это сколько вам должно быть лет, чтобы в это верить? Что это потому, что одни говорят на русском, а другие –по-украински? Это же чушь.

О выступлениях в России

А в чем проблема? Вот, были к Саше Усику вопросы. Если для тех, кто считает Россию врагом или захватчиком, так человек поехал в тыл врага, на глазах у тысяч врагов поразил их солдата. Враги послушали украинский гимн, что в этом плохого? Этим нужно гордиться.

О присоединении Крыма

Почему в Крыму нет войны? Ведь там не сделали ни одного выстрела. Что, Крым не так важен, как Донецк или Луганск? Думаю, что как стратегический объект он важнее. Я думаю, это все навязано людям, чтобы отвлекать их от основных проблем. Плюс война – это же прибыльное дело.

Об Украине

Мне кажется, что на Украине никогда ничего не изменится, потому что все настолько коррумпировано, это просто печально. Я сейчас поездил, окунулся в эту предвыборную грязь и понял, что это будет титанически сложно.

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