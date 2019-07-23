28-летний боксер, многократный призер чемпионата России Максим Дадашев, получивший многочисленные травмы во время боя 20 июля в США, ушел из жизни.

«Максим скончался. Не выдержало сердце», – сообщил ТАСС представитель команды боксера.

Дадашев получил многочисленные травмы во время боя с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом, остановленного после 11-го раунда. По пути в раздевалку Максиму стало плохо, он потерял сознание и был госпитализирован с подозрением на отек мозга. Ему сделали трепанацию черепа.

Поражение от Матиаса было первым в карьере Дадашева после 13 побед в 13 боях.

До перехода в профессионалы в 2016 году Дадашев завоевал 3 медали (1 серебро и 2 бронзы) чемпионатов России, стал вице-чемпионом мира-2008 среди юношей.

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