В ночь с 19 на 20 июля в американском Оксон-Хилле проводили боксерский поединок – бой за звание претендента на звание чемпиона мира по версии IBF. В весе до 63,5 кг встречались Максим Дадашев из России и Субриэль Матиас из Пуэрто-Рико.

У Матиаса уже были 13 побед в 13 поединках, причем все нокаутом, но его в мире бокса никто не знал – это прямо подтверждает оценка сайта Bad Left Hook от SBNation и косвенно доказывает отчет на ESPN.com. У петербургского спортсмена, наоборот, было имя в индустрии. «Дадашев занимает третье место в рейтинге IBF, он выдающийся боксер-любитель из России. Под руководством менеджера Эгиса Климаса [также менеджера Сергея Ковалева, Василия Ломаченко и Александра Усика – прим. Eurosport.ru] Максим выиграл 281 поединок перед переходом в профессионалы», – писал про него Boxing Scene.

В начале боя Дадашев контролировал ситуацию и показывал хорошую технику, но с каждым раундом пропускал все больше ударов. «Работа тела Матиаса была ключом к его победе, – написал автор ESPN Стив Ким. – Если он не мог отрезать Дадашева работой ног, то знал, что попадет в туловище и это сработает. Из 319 ударов Матиаса 112 пришлись в корпус, и это предопределило всю разницу».

После семи раундов боксеры шли примерно наравне – 67:66 в пользу Субриэля. Но с четвертого по седьмой отрезков пуэрториканец нанес 72 удара, в то время как Максим всего 35, более чем в два раза меньше. Матиас впервые проводил поединок после шестого раунда – обычно к этому времени он праздновал победу нокаутом. Было заметно, что он лучше подготовлен физически, а Дадашев уставал с каждой минутой в ринге все сильнее и сильнее.

После девятого раунда Матиас пошел вперед и начал избиение. Максим пропускал все больше прямых ударов и слабо оборонялся, панчи в корпус летели один за одним. По ходу 11-го раунда бой несколько раз останавливали из-за проблем Субриэля с тэйпами на перчатках, у Дадашева было время на отдых, но ничего не помогало: после пауз соперник пер вперед, а Макс пропускал вновь и вновь. Матиас уже не оборонялся, потому что удары русского боксера не пробивали его челюсть, а сам пробивал прямыми в голову.

Едва Дадашев приземлился в угол, к нему подошел тренер Бадди Макгирт. «Я хочу остановить бой, Макс, дай мне это сделать. Ты пропустил слишком много [ударов]. Пожалуйста, дай мне остановить бой. Ладно?» Боксер в ответ с трудом качал головой. «Пожалуйста, ты пропустил слишком много». В этот момент Макгрит обратился к кому-то из других парней в углу. «Он просит честно сказать», – по-русски сказал кто-то из команды Дадашева спортсмену.

Ответа не последовало, и тренер сам остановил бой. Субриэль Матиас встал на колени и праздновал победу. Шансов и так не было никаких. После 11 раундов пуэрториканец уверенно выигрывал у всех трех судей (109-100, 108-101 и 107-102). «Я не мог убедить [Дадашева], но в то же время он пропускал все больше и больше чистых ударов, – объяснял за пределами ринга Макгирт. – Я спрашивал себя, стоит ли оно того. Не дай бог, один удар мог изменить жизнь этого парня, я не собирался этого допустить. Лучше бы Макс дулся на меня день-два, чем злился всю оставшуюся жизнь».

Дадашев не дошел самостоятельно даже до раздевалки. В подтрибунном помещении его вырвало, команда вызвала врачей, те унесли боксера на носилках. Его тут же доставили в госпиталь принца Джорджа и поместили в отделение интенсивной терапии. Но перед этим Максиму провели двухчасовую операцию на мозге – обрили правую часть головы и сделали трепанацию черепа. Доктора диагностировали у боксера кровоизлияние в мозг и дали лекарство, чтобы уменьшить опухоль.

Единственным контактным лицом русского в США был его тренер по ОФП Донатас Янусевичюс. «Сейчас он в критическом состоянии, но врач сказал, что он стабилен, – прокомментировал Янусевичюс для ESPN на следующий день после боя. – Мы знаем, что кровотечение прекратилось, опухоль спала. Так что есть какие-то позитивные новости, нам остается надеяться на лучшее и молиться».

Максим ДадашевGetty Images

Максим оставался в больнице, его ввели в медикаментозную кому. Утром понедельника, 22 июля, команда Дадашева сообщила, что точный диагноз доктора поставят в среду. Не успели: во вторник, 23 июля, вечером боксер скончался от остановки сердца. «Он был отличным боксером, мне хотелось бы иметь двух таких же, как он, – сказал агентству ТАСС Бадди Макгрит. – Максим был лучшим, был потрясающим человеком и трудолюбивым спортсменом».

Федерация бокса России уже сообщила, что будет пожизненно финансово поддерживать семью Дадашева. Его жена в понедельник вылетела в Штаты, но не застала Максима в живых. Поражение от Субриэля Матиаса стало для 28-летнего русского боксера первым в профессиональной карьере. И последним.

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