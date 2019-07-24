Жена погибшего после боя Максима Дадашева Елизавета Апушкина прокомментировала трагедию.

«С большой горечью подтверждаю, что мой муж Максим Дадашев умер. Он был очень добрым и боролся до самого конца. Мы будем воспитывать нашего сына великим человеком, как его отец. Также я бы хотела поблагодарить каждого, кто беспокоился о Максиме в последние дни его жизни. Прошу всех уважать нашу частную жизнь в это непростое время», – цитирует Апушкину CBS Sports.

Кроме того, Елизавета от аккаунта мужа в инстаграме написала прощальные слова. «Любовь моя! Ты навсегда в моем сердце, душа разрывается от боли без тебя! Настало самое тяжелое время в нашей семье», – запостила девушка.

Дадашев скончался 23 июля от остановки сердца.

20 июля Максим проиграл в США Субриэлю Матиасу техническим нокаутом в 11-м раунде. 28-летнего русского боксера доставили в больницу с отеком мозга. Ему сделали трепанацию черепа.

Сыну Дадашева Даниэлю в октябре 2019-го исполнится три года.

«Дай мне остановить бой». Первое поражение Дадашева оказалось роковым

Качай приложение Eurosport для iOS или Android