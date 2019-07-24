Жена Дадашева: «Буду воспитывать сына великим человеком, каким был его отец»
Красивые слова сильной женщины.
Жена погибшего после боя Максима Дадашева Елизавета Апушкина прокомментировала трагедию.
«С большой горечью подтверждаю, что мой муж Максим Дадашев умер. Он был очень добрым и боролся до самого конца. Мы будем воспитывать нашего сына великим человеком, как его отец. Также я бы хотела поблагодарить каждого, кто беспокоился о Максиме в последние дни его жизни. Прошу всех уважать нашу частную жизнь в это непростое время», – цитирует Апушкину CBS Sports.
Кроме того, Елизавета от аккаунта мужа в инстаграме написала прощальные слова. «Любовь моя! Ты навсегда в моем сердце, душа разрывается от боли без тебя! Настало самое тяжелое время в нашей семье», – запостила девушка.
- Дадашев скончался 23 июля от остановки сердца.
- 20 июля Максим проиграл в США Субриэлю Матиасу техническим нокаутом в 11-м раунде. 28-летнего русского боксера доставили в больницу с отеком мозга. Ему сделали трепанацию черепа.
- Сыну Дадашева Даниэлю в октябре 2019-го исполнится три года.
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