Украинский боксер Василий Ломаченко прокомментировал смерть Максима Дадашева из России.

«Большая потеря для семьи и близких! Я спарринговал с Максом не один раз, у него сердце льва! Таким его я буду помнить всегда! Больше не могу подобрать слов. Мои соболезнования близким», – написал Ломаченко в инстаграме.

У Василия и Максима один менеджер – Элис Каргас.

Дадашев скончался 23 июля от остановки сердца. За три дня до смерти он уступил техническим нокаутом пуэрториканцу Субриэлю Матиасу. После поражения русского боксера увезли в больницу, диагностировали кровоизлияние в мозг и провели трепанацию черепа.

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