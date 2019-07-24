Максим Дадашев дрался не ради славы, призовых и рекордных контрактов – у него были другие амбиции. Боксер из Санкт-Петербурга представлял, как перевезет жену и сына из холодного русского города в приветливую Америку. Куда-нибудь, где от рассвета до заката греет солнце – например, на Гавайи или во Флориду. Именно эта мечта мотивировала Максима перед каждым выходом на ринг.

За четыре года он проделал огромный путь. В 2015-м на Европейских играх в Баку ему несправедливо присудили поражение против ирландца Дина Уолша в 1/8 – после этого команду судей даже дисквалифицировали. Возможно, именно из-за того странного решения Дадашев сменил вектор и переквалифицировался в профессионала. Благодаря фанатичному отношению к боксу и сосредоточенности он быстро привлек внимание постоянными победами.

Ничто не отвлекало Максима от цели – даже проблемы со здоровьем. Бывший тренер боксера Олег Соколов вспомнил, как Дадашев еще в юности не отказался от карьеры после тяжелой болезни: «Макс совсем не жалел себя. Был случай, когда он стал финалистом среди юниоров и поехал отдыхать в Египет, там произошло что-то чудовищное. Никак не могли поставить диагноз. Выяснилось, что у него был вирусный менингит. Макс собрался умирать. Но он боец, восстановился и начал выступать».

Максим ДадашевGetty Images

После дебюта в профессиональном боксе Дадашев привлек внимание менеджеров зрелищным стилем и статистикой: четыре победы нокаутом и два технических нокаута в шести первых боях. Ради карьеры и будущего Макс перебрался в Калифорнию, где его принял в команду менеджер Эгис Климас. Дадашев был уверен, что под его руководством выйдет на новый уровень – Климас сам иммигрировал в США из Литвы в 1989-м с 42-мя долларами, но добился успеха.

К концу 2017-го Дадашев вошел в топ-10 перспективных бойцов по версии ESPN, а еще через год по-прежнему не знал поражений и утвердился в элите первого полусреднего веса. Специалисты особенно выделяли его бои против бывшего чемпиона в легком весе Дарлейса Переса (нокаут в 10 раунде) и претендента на титул в легком весе Антонио Демарко (победа решением судей в 10 раунде).

Дадашев переехал в прибрежный калифорнийский городок Окснард, где жил в доме с другими молодыми боксерами из команды Климаса. Но жена Елизавета и сын Даниил остались в Питере, а Максим надеялся на настоящий переезд в США и семейную идиллию. У него перед глазами были триумфаторы, работавшие с литовским американцем – полутяжеловесы Александр Гвоздик и Сергей Ковалев, а еще звезда легкого веса Василий Ломаченко.

Дадашев хотел того же, что есть у них, – грин-карту: вид на жительство и разрешение на работу. «Он невероятно усердно учит английский», – рассказал Климас накануне последнего боя Максима. В отличие от других молодых боксеров он не тратил время на достопримечательности и вечеринки – они привыкли к тому, что Дадашев ведет в Америке образ жизни отшельника: либо тренируется, либо остается в комнате.

На самом деле домоседство оказалось для Макса еще одним способом подготовки – наедине с собой он настраивался и пересматривал записи боев на You Tube. Главным развлечением стали классические американские фильмы, с помощью который он учил английский: «Лицо со шрамом», «Крестный отец», «Джуманджи». Для языковой практики Дадашев читал детские книги на английском, а психологическую стойкость прокачивал игрой в шахматы. Соперники и эксперты уважали его за серьезный настрой и целенаправленность.

К тому же Дадашев по-настоящему обожал бокс за ощущение силы, которое спорт ему давал. Он сделал на животе татуировку с Зевсом и гладиатором и объяснил сюжет так: «Зевс может делать что угодно, а гладиатор умеет драться». За брутальную манеру боя авторы ESPN подарили ему никнейм Безумный Макс в честь тезки. Уже после схватки с Сабриэлем Матиасом Дмитрий Бивол назвал его настоящим воином, а Ломаченко сказал, что у Дадашева было сердце льва. Всю карьеру он снова и снова показывал характер на ринге.

Бой против пуэрториканца казался ему новой возможностью выйти на новый уровень и приблизить мечту. «После боя подам документы на грин-карту», – сказал он, потому что именно возможность работать и жить с семьей в США вдохновляли его на новые достижения. Даже при явном преимуществе Матиаса характер не позволил Дадашеву сдаться, но тело не выдержало мощных ударов, а через два дня в больнице остановилось сердце.

«Рядом были люди, которые хотели выжать из него все, – Соколов решил, что именно безответственность команды привела к трагедии. – Макс попал в алчные руки, мальчика загнали, очень неосторожно обращались с этим драгоценным сосудом. Не надо было в профессионалы переходить, стоило быть бережнее». Смерть Дадашева заново подняла важные этические вопросы относительно кровавого спорта: спустя 56 лет после смерти Дэйви Мура в поединке против Шугара Рамоса бокс так и не нашел способа избежать бессмысленных и случайных трагедий.

«Дай мне остановить бой». Первое поражение Дадашева оказалось роковым

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