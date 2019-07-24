Украинский боксер Александр Усик выразил соболезнования родным и близким Максима Дадашева – боксера из России, который умер после проигранного боя. Он опубликовал в инстаграме стихотворение:

«Я болен боксом, я это знаю, я болен тем, что манит и пленит, и нету дня, чтоб я не думал,

Когда закончу: как дальше жить?

Как жить без этого дурмана и как вести себя в быту, когда ты каждый божий день мечтаешь:

Я выйду в ринг и запою, я запою балладу тихо и разгоню до множества октав.

Когда я в ринге я живу, я расцветаю как тюльпан. И если нету в жизни бокса,

Я разлечусь как одуван. Бокс для меня как смысл жизни, который бог мне в жизни дал.

Соболезнование близким», – написал 32-летний Усик.

Дадашев скончался 23 июля от остановки сердца. За три дня до смерти он уступил техническим нокаутом пуэрториканцу Субриэлю Матиасу.

После поражения русского боксера увезли в больницу, диагностировали кровоизлияние в мозг и провели трепанацию черепа.

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