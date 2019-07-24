Американский боксер Флойд Мэйуэзер посетил бой Мэнни Пакьяо с Китом Турманом и спустя несколько дней разразился в инстаграме гневным постом в адрес бывшего соперника.

«Я нахожу по-настоящему ироничным то, как мое имя всегда привязывается к имени Мэнни Пакьяо при упоминаниях в медиа. Все наследие этого человека, вся его карьера были построены на связи с моим именем. Пора прекратить использовать мой бренд ради кликов и получения наживы.

В течение многих лет вы слышали только то, что Флойд боится Мэнни Пакьяо. Но когда мы наконец сразились, я победил так легко, что вы должны были подавиться своими словами! Все так называемые эксперты по боксу, критики и американская фанбаза – они либо умолкли, либо побежали прятаться, либо настаивали, что я должен дать Мэнни Пакьяо реванш.

Я полагаю, что вы просто расстроены тем, что я побил рекорд Рокки Марчиано, и ненавидите тот факт, что черный парень превзошел вас всех и остается непобежденным. Даже сейчас я остаюсь на вершине, потому что принимаю разумные решения и делаю грамотные инвестиции. В итоге я всегда буду смеяться последним!» – написал 42-летний Флойд и закрыл комментарии к записи.

Недоуменный Пакьяо был намного лаконичнее и не стал закрывать комментарии. «Ты пришел на мой бой и использовал мое имя в сообщении, но это я пытаюсь получить наживу? Это ты хочешь снова стать популярным...» – написал он.

В бою с Китом Турманом Пакьяо завоевал титул чемпиона WBA Super.

Пакьяо и Мэйуэзер бились в 2015 году, победителем стал Флойд.

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