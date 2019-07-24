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Русский боксер Игнатьев умер в возрасте 36 лет. О причинах смерти не сообщается
Две смерти за два дня – какой кошмар.
Федерация бокса России объявила о смерти 36-летнего российского боксера Артема Игнатьева.
«Федерация бокса России скорбит вместе с родными и близкими спортсмена», – говорится в заявлении.
Боксер умер 22 июля о причинах смерти не сообщается. В четверг, 25 июля, в Москве состоится церемония прощания.
- Игнатьев – чемпион России среди юниоров, бронзовый призер национального чемпионата. Был мастером спорта международного класса.
- 23 июля ушел из жизни еще один боксер из России – Максим Дадашев.
(Фото: Федерация бокса России)
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