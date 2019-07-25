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Умер лучший суперлегковес Аргентины. После боя его доставили в больницу с кровяным сгустком в мозгу
Очередная ужасная трагедия в мире бокса.
Аргентинский боксер Уго Сантильян скончался в результате травм, которые он получил в поединке с уругвайцем Эдуардо Абреу.
Как сообщает издание Clarin, по окончании боя Сантильян был доставлен в госпиталь с кровяным сгустком в мозгу. После операции у боксера дважды была зафиксирована остановка сердца и дыхания. Утром 25 июля Уго скончался.
- Сантильян был чемпионом Южной и Латинской Америки в суперлегком весе по версии WBO.
- Ранее из-за полученных на ринге травм скончался российский боксер Максим Дадашев.
Уайлдер: «Бокс – спорт, где ты можешь убить человека. Так почему бы этим не воспользоваться?»
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