Умер лучший суперлегковес Аргентины. После боя его доставили в больницу с кровяным сгустком в мозгу

Аргентинский боксер Уго Сантильян скончался в результате травм, которые он получил в поединке с уругвайцем Эдуардо Абреу.

Как сообщает издание Clarin, по окончании боя Сантильян был доставлен в госпиталь с кровяным сгустком в мозгу. После операции у боксера дважды была зафиксирована остановка сердца и дыхания. Утром 25 июля Уго скончался.

Сантильян был чемпионом Южной и Латинской Америки в суперлегком весе по версии WBO.

Ранее из-за полученных на ринге травм скончался российский боксер Максим Дадашев.

Уайлдер: «Бокс – спорт, где ты можешь убить человека. Так почему бы этим не воспользоваться?»

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