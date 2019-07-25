Пуэрториканский боксер Субриэль Матиас впервые высказался о смерти Максима Дадашева, который скончался в результате их поединка, прошедшего в ночь на 20 июля.

«Никто не готов умирать, когда идет к своим мечтам и целям. Все мы просто выходим на ринг, заботясь о благополучии наших семей и не представляя, как все это обернется. Лети высоко, великий воин.

Только бог знает причину всех событий. Я всегда буду тебя уважать. Покойся с миром, Максим Дадашев», – приводит слова Матиаса Yahoo Sports.

Поражение от Матиаса стало первым в карьере Дадашева (+13, -1).

После боя с Матиасом Дадашева доставили в больницу с тяжелым отеком мозга. Спортсмен перенес трепанацию черепа и впал в медикаментозную кому. 23 июля Максим скончался от остановки сердца.

Матиас отказался от гонорара за бой с Дадашевым (75 тысяч долларов).

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