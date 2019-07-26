Eurosport
Эта модель выносит таблички и пояса во время боев. А сердце твое заберет, когда ты увидишь ее фото
Леди, которая делает бои красивыми.
Рэйчел Энн Кук – американская модель с ирландскими и мексиканскими корнями, мисс Северный Голливуд. А еще она весьма важный человек в мире бокса, без которого многие большие бои, такие как Теренс Кроуфорд – Амир Хан, (20 апреля) Тайсон Фьюри – Том Шварц (15 июня), просто не состоялись бы. Рэйчел – ринг-герл.
- На инстаграм Рэйчел подписаны 234 тысячи поклонников.
Больше спортивных леди в твоей ленте:
- Немецкая гимнастка выступала на Олимпиаде, а сейчас ведет завораживающий инстаграм
- В 2017-м эта леди была признана самой красивой хоккеисткой России. И не просто так
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте