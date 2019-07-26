Рэйчел Энн Кук – американская модель с ирландскими и мексиканскими корнями, мисс Северный Голливуд. А еще она весьма важный человек в мире бокса, без которого многие большие бои, такие как Теренс Кроуфорд – Амир Хан, (20 апреля) Тайсон Фьюри – Том Шварц (15 июня), просто не состоялись бы. Рэйчел – ринг-герл.

На инстаграм Рэйчел подписаны 234 тысячи поклонников.

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