Сын экс-чемпиона мира в легком все Хосе Луиса Кастильо Кристиан госпитализирован с травмой головного мозга, которую получил во время спарринга на тренировочном сборе.

По информации BoxingScene, при подготовке к бою Кристиан пропустил удар в голову и потерял сознание. Врачи экстренно прооперировали мексиканского боксера – хирургическое вмешательство прошло успешно, но вызвало осложнения: пневмонию и печеночную недостаточность.

«Мы молимся за здоровье великого молодого боксера Кристиана Кастильо, сына моего друга и экс-чемпиона в легком весе Хосе Луиса Кастильо. Приглашаю вас помолиться вместе», – сказал промоутер Фернандо Бельтран.

На прошлой неделе после похожих симптомов и операции скончался русский боксер Максим Дадашев.

Примерно в то же время умер лучший суперлегковес Аргентины, госпитализированный после боя с кровяным сгустком в мозгу.

Фото: Кристиана Кастильо) Кристиана Кастильо)

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