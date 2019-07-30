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Ковалева сняли с рейса за приставания к пассажирке. Он целовал ее и осыпал купюрами
Это точно не замаскированный Флойд?
Российского боксера Сергея Ковалева сняли с рейса за неподобающее поведение – он оказывал знаки внимания одной из пассажирок.
По информации The Athletic, 36-летний боксер путешествовал из Майами в Лос-Анджелес, и на него поступила жалоба. Летевшая тем же рейсом женщина указала в протоколе, что Ковалев схватил ее за руку, поцеловал и осыпал купюрами. Она обратилась к проводникам, заявив, что в одном салоне с Ковалевым чувствует себя небезопасно и некомфортно.
Более весомых санкций не последовало – боксера не арестовали, правоохранительные органы не расследуют инцидент.
- Ковалев – чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBO.
- Ранее он уже обвинялся в домогательствах к женщинам и сейчас находится на свободе только из-за выплаты залога.
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