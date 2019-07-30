Российского боксера Сергея Ковалева сняли с рейса за неподобающее поведение – он оказывал знаки внимания одной из пассажирок.

По информации The Athletic, 36-летний боксер путешествовал из Майами в Лос-Анджелес, и на него поступила жалоба. Летевшая тем же рейсом женщина указала в протоколе, что Ковалев схватил ее за руку, поцеловал и осыпал купюрами. Она обратилась к проводникам, заявив, что в одном салоне с Ковалевым чувствует себя небезопасно и некомфортно.

Более весомых санкций не последовало – боксера не арестовали, правоохранительные органы не расследуют инцидент.

Ковалев – чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBO.

Ранее он уже обвинялся в домогательствах к женщинам и сейчас находится на свободе только из-за выплаты залога.

Сергея Ковалева обвиняют в избиении девушки в США, ему грозит 4 года тюрьмы

Качай приложение Eurosport для iOS или Android