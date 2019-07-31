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Стала известная дата боя Поветкина с Хьюи Фьюри

Стала известная дата боя Поветкина с Хьюи Фьюри
Eurosport

1 час назад

Титульный поединок – у Ломаченко.

Промоутерская компания «Мир бокса» официально анонсировала бой Александра Поветкина и британца Хьюи Фьюри. Поединок состоится 31 августа в Лондоне на арене О2.

«Хьюи Фьюри – молодой, сильный и непростой боксер. Это хороший и ответственный поединок. Я рад, что мой бой состоится в Англии, где люди по-настоящему любят бокс», – заявил 39-летний Поветкин.

  • Главным событием вечера станет бой Василия Ломаченко и британца Люка Кэмпбелла за чемпионские титулы WBA и WBO, которыми владеет украинец.
  • Статистика Поветкина на профессиональном ринге – 34 победы и 2 поражения (от Владимира Кличко и Энтони Джошуа).
  • У 24-летнего Фьюри – 13 побед и 2 поражения.

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