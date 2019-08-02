Спортсмен из силовых видов спорта Михаил Кокляев рассказал, чего ждет от поединка с Александром Емельяненко по правилам бокса и поделился мнением о сопернике.

«Когда я понял, что этот бой реален? Когда друзья скинули мне в вотсапе новостную ленту яндекса и гугла. Увидел, что на это есть спрос. Я с января хожу в зал бокса и верю в знаки, поэтому думаю, что это именно он. Уже после боя будет понятно, от лукавого это или от бога вездесущего. Бокс и этот бой – это трибуна, чтобы показать и рассказать что-то. Четко это ощущаю и понимаю.

Можно на войне быть в артиллерии, считаться ветераном, а проработать на кухне. Думаю, любой уважающий себя мужчина хотел выйти на передовую. Здесь именно этот случай. Отвечая на вопрос, почему бой именно с Сашей – да потому что он опасный. Какие эмоции к нему? Любой человек – человек. Плохих людей нет. В Саше я не вижу плохого, хотя некоторые поступки из истории его жизни вызывают удивление. При этом я и сам не золотой. Но человека господь поцеловал в макушку, во всех видах. Высокий, здоровый, выносливый, не дурак. А использует впустую. Верю, что моя ударная правая рука вытряхнет из него демонюгу, одного из бесов», – цитирует Кокляева Sports.ru.

Кокляев принял вызов Емельяненко 6 апреля.

Недавно Александр получил контракт от промоушна кулачных боев Bare Knuckle FC.

«Приведи себя в порядок, а то при падении ринг сломаешь». Трешток Емельяненко и Кокляева в соцсетях

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