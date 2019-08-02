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Канело отказался от боя с украинцем Деревянченко и пояса IBF
Видимо, мексиканцу нужны более статусные бои.
Мексиканский боксер Сауль Альварес по прозвище Канело отказался от чемпионского пояса в среднем весе по версии IBF.
29-летний боец отказался проводить бой против обязательного претендента на чемпионский пояс в лице украинца Сергея Деревянченко, хотя стриминговая платформа DAZN, с которой у Альвареса контракт, не возражала против поединка, сообщает BoxingScene.
- Альварес остается чемпионом WBC и WBA.
- Контракт Альвареса с DAZN рассчитан на 5 лет, в течение которых он получит 317 млн евро.
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