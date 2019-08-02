Getty Images

Канело отказался от боя с украинцем Деревянченко и пояса IBF

Канело отказался от боя с украинцем Деревянченко и пояса IBF
Eurosport

45 мин. назад

Видимо, мексиканцу нужны более статусные бои.

Мексиканский боксер Сауль Альварес по прозвище Канело отказался от чемпионского пояса в среднем весе по версии IBF.

29-летний боец отказался проводить бой против обязательного претендента на чемпионский пояс в лице украинца Сергея Деревянченко, хотя стриминговая платформа DAZN, с которой у Альвареса контракт, не возражала против поединка, сообщает BoxingScene.

  • Альварес остается чемпионом WBC и WBA.
  • Контракт Альвареса с DAZN рассчитан на 5 лет, в течение которых он получит 317 млн евро.
Eurosport на Android

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте