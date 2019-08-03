Бывший чемпион мира по боксу среди молодежи по версии WBC Давид Костецки покончил с собой в тюрьме в Варшаве.

Об этом сообщил польский телеканал Polsat Sports. До окончания пятилетнего срока 38-летнему Костецки оставалось два года.

Ранее спортсмена признали виновным в организации преступной группировки.

Костецки дебютировал как профессионал в 2001 году и провел 41 бой (39 побед, 2 поражения).

Последний бой поляк провел в 2014 году. Тогда он проиграл соотечественнику Анджею Вайде.

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