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Бывший чемпион мира по боксу покончил с собой в тюрьме
Мужчина отбывал за решеткой уже пятый срок.
Бывший чемпион мира по боксу среди молодежи по версии WBC Давид Костецки покончил с собой в тюрьме в Варшаве.
Об этом сообщил польский телеканал Polsat Sports. До окончания пятилетнего срока 38-летнему Костецки оставалось два года.
Ранее спортсмена признали виновным в организации преступной группировки.
- Костецки дебютировал как профессионал в 2001 году и провел 41 бой (39 побед, 2 поражения).
- Последний бой поляк провел в 2014 году. Тогда он проиграл соотечественнику Анджею Вайде.
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