Чемпион мира по версиям WBA и WBО в легком весе Василий Ломаченко рассказал, с кем хотел бы встретиться в ринге.

«Бой мечты? Хотел бы выйти в ринг с Флойдом Мэйуэзером, если бы все зависело только от меня. Он – непобежденный. А так, я думаю, что проще будет организовать поединок против его бойца Джервонты Дэвиса», – цитирует Ломаченко ESPN.

Украинец проведет ближайший бой 31 августа против британского боксера Люка Кэмпбелла.

Ранее Ломаченко почтил память погибшего русского боксера Дадашева.

Мэйуэзер завершил карьеру в 2015 году, но вернулся на один победный бой против Конора Макгрегора летом 2017-го.

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