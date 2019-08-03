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Ломаченко хочет сразиться Мэйуэзером

Ломаченко хочет сразиться Мэйуэзером
Eurosport

23 мин. назад

Мечта украинского боксера.

Чемпион мира по версиям WBA и WBО в легком весе Василий Ломаченко рассказал, с кем хотел бы встретиться в ринге.

«Бой мечты? Хотел бы выйти в ринг с Флойдом Мэйуэзером, если бы все зависело только от меня. Он – непобежденный. А так, я думаю, что проще будет организовать поединок против его бойца Джервонты Дэвиса», – цитирует Ломаченко ESPN.

  • Украинец проведет ближайший бой 31 августа против британского боксера Люка Кэмпбелла.
  • Ранее Ломаченко почтил память погибшего русского боксера Дадашева.
  • Мэйуэзер завершил карьеру в 2015 году, но вернулся на один победный бой против Конора Макгрегора летом 2017-го.
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