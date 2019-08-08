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Усик проведет первый бой в тяжелом весе 12 октября и в случае победы сойдется с Руисом или Джошуа
Украинский боксер осваивает новый вес.
Экс-абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик проведет первый бой в тяжелом весе 12 октября.
Это будет поединок против Карлоса Такама, он пройдет в Чикаго на Wintrust Arena. Победитель получит статус официального претендента на титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBO, сообщает ESPN.
- Первоначально бой должен был пройти 25 мая, но тогда Усик получил травму.
- Победитель встретится с тем, кто выиграет матч-реванш Энди Руис – Энтони Джошуа.
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