Экс-абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик проведет первый бой в тяжелом весе 12 октября.

Это будет поединок против Карлоса Такама, он пройдет в Чикаго на Wintrust Arena. Победитель получит статус официального претендента на титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBO, сообщает ESPN.

Первоначально бой должен был пройти 25 мая, но тогда Усик получил травму.

Победитель встретится с тем, кто выиграет матч-реванш Энди Руис – Энтони Джошуа.

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