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Усик проведет первый бой в тяжелом весе 12 октября и в случае победы сойдется с Руисом или Джошуа

Усик проведет первый бой в тяжелом весе 12 октября и в случае победы сойдется с Руисом или Джошуа
Eurosport

29 мин. назад

Украинский боксер осваивает новый вес.

Экс-абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик проведет первый бой в тяжелом весе 12 октября.

Это будет поединок против Карлоса Такама, он пройдет в Чикаго на Wintrust Arena. Победитель получит статус официального претендента на титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBO, сообщает ESPN.

  • Первоначально бой должен был пройти 25 мая, но тогда Усик получил травму.
  • Победитель встретится с тем, кто выиграет матч-реванш Энди Руис – Энтони Джошуа.
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