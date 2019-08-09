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Промоутер Пакьяо: «Нам нужен реванш только с Мэйуэзером»

Промоутер Пакьяо: «Нам нужен реванш только с Мэйуэзером»
Eurosport

55 мин. назад

Любимый сериал «Мэнни и Флойд». Новый сезон.

Промоутер чемпиона WBA в полусреднем дивизионе Мэнни Пакьяо Шон Гиббонс рассказал главную цель для филиппинского боксера.

«Реванш с Турманом? Тут нечего доказывать. Турман уже получил шанс. Игра окончена. Реванш с кем? С Хорном? Еще один отчаянный парень. Нам нужен реванш только с Мэйуэзером», – цитирует Гибсона BoxingScene.

  • Бой Пакьяо и Флойда состоялся 2 мая 2015 года.
  • Поединок завершился единогласной победой американского боксера.

«Вся карьера этого человека построена на связи с моим именем». Флойд и Мэнни сцепились в соцсетях

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